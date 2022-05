Play Off, Serie B: il Benevento vince 1-0 ad Ascoli e vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima gara del turno preliminare dei Play Off di Serie B il Benevento vince 1-0 al “Del Duca” con l’Ascoli e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 3’ Dionisi dei marchigiani non concretizza una buona occasione. Al 9’ Botteghin dell’ Ascoli di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 38’ il Benevento passa in vantaggio con Lapadula di testa su cross di Masciangelo.

Nel secondo tempo al 25’ Bidaoui va vicino al pareggio. Il Benevento sfiderà in semifinale in due partite il Pisa. L’andata si giocherà Martedì 17 Maggio alle 20,30 al “Vigorito” di Benevento. Il ritorno si disputerà Sabato 21 Maggio alle 18 all’”Arena Garibaldi” di Pisa.