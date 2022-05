Play Off Serie C: il Monopoli ko 1-0 a Catanzaro ed è eliminato

Nel secondo tempo al 6’ Guiebre del Monopoli con un siluro da fuori area non inquadra la porta. Al 24’ Iemmello del Catanzaro va vicino al gol. I calabresi si qualificano per la semifinale. Nell’andata la squadra di Vincenzo Vivarini vinse 2-1 al “Veneziani”. Si conclude questa stagione per il Monopoli.

Nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Monopoli perde 1-0 al “Ceravolo” con il Catanzaro ed è eliminato. Nel primo tempo al 1’ Bussaglia dei biancoverdi pugliesi non concretizza una buona occasione. Al 27’ i calabresi passano in vantaggio con Biasci con una conclusione di destro su passaggio di Sounas.