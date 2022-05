Play Off Serie B: il Pisa vince 1-0 in casa col Benevento e vola in finale

Nel primo tempo al 10’ i toscani passano in vantaggio con Benali con una conclusione di sinistro su passaggio di Puscas. Al 20’ annullata al Pisa una rete di Hermannsson per un fuorigioco. Al 44’ Improta dei campani non concretizza una buona occasione.





Nel secondo tempo al 7’ Puscas del Pisa va vicino al gol. Al 30’ Moncini del Benevento sfiora il pareggio. Al 44’ Beruatto dei toscani su punizione per pochissimo non riesce a raddoppiare. Il Benevento è eliminato. Nell’andata i campani vinsero 1-0 al “Vigorito”.

Nel ritorno della prima semifinale dei Play Off di Serie B il Pisa vince 1-0 all’”Arena Garibaldi” con il Benevento e si qualifica per la finale per la migliore posizione in classifica rispetto ai campani al termine della fase regolare del campionato. Il 6 Maggio i nerazzurri toscani conclusero al terzo posto e i giallorossi campani si classificarono settimi.