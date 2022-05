Programma investimenti stradali, “Convince la riqualificazione e trasformazione in autostrada della Bari-Lecce. Lunedì in Commissione”

BARI - “Ho convocato in audizione per lunedì l’assessore regionale ai trasporti, per una prima informativa sul programma delle infrastrutture stradali. Mi sembra convincente il programma a lungo termine di trasformazione della strada Bari-Lecce in autostrada, così come mi pare da sostenere il programma di riqualificazione entro il 2030 del tratto Mola di Bari-Fasano della statale 16 e dell’intera strada statale 613 Brindisi-Lecce. È una questione di enorme rilievo per il futuro della nostra regione e riguarda ingenti finanziamenti per euro 267milioni, già previsti dall’accordo di programma 2016-2020 e per i lavori da realizzare entro il 2030, ed euro 730milioni da programmare con il nuovo accordo di programma 2021-2025 e per i lavori da realizzare oltre il 2030”. Così il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione.