"La Russia - ha detto Putin - è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci. L'aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta".

MOSCA - Il presidente russo parla nella Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria dell'Urss nella Seconda guerra mondiale. L'intervento in Ucraina è stato "inevitabile", ha detto Putin, poiché la Nato e l'Occidente si preparavano a invadere la Russia.