Roma, trova estraneo nella sua autovettura: arrestato per tentata rapina

ROMA - I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una persona gravemente indiziata del reato di tentata rapina. In manette è finito un uomo di 39 anni, con precedenti, sorpreso mentre tentava di impossessarsi di una macchina parcheggiata in un’area di via Pellico.

Il proprietario, accortosi dell’uomo all’interno della sua autovettura, ha allertato il 112 e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pomezia sono immediatamente intervenuti bloccando il 39enne. Nell’autovettura dell’arrestato, poco distante, i militari hanno poi rinvenuto guanti neri, un marsupio con vari attrezzi utili proprio ai furti di autovetture e dei cavi per l’avviamento dei veicoli.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato quindi ristretto presso il carcere Regina Coeli. Al termine dell’udienza, dinanzi al Tribunale di Velletri, l’arresto è stato convalidato.