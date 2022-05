Serie B: Filippo Inzaghi tornerà ad allenare il Brescia nella prossima stagione

Con Corini il Brescia si era qualificato per i Play Off dove i lombardi sono stati eliminati in semifinale dal Monza. Il presidente Massimo Cellino ha deciso di non confermare Corini per il prossimo torneo. Dopo che Inzaghi si è rivolto al Tribunale per tutelare i suoi interessi Cellino ha richiamato e reintegrato Inzaghi, che nonostante l’esonero non aveva risolto il contratto e ha una clausola di rinnovo che è stata attuata.

In Serie B Filippo Inzaghi ritornerà ad allenare il Brescia nella prossima stagione. Era presente a Torbole Casaglia in provincia di Brescia per salutare i calciatori della squadra lombarda prima del rompete le righe per le vacanze. Inzaghi ha dichiarato: “Sono stato reintegrato e sono felice”. A Marzo Inzaghi era stato esonerato a 7 giornate dal termine della fase regolare del torneo e sostituito da Eugenio Corini.