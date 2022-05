Serie B: la Cremonese vola in A, l'Alessandria retrocede

Il Vicenza giocherà i play out col Cosenza in due partite. L’andata si disputerà il 12 Maggio a Vicenza, il ritorno il 20 Maggio a Cosenza. I calabresi si impongono 1-0 al “San Vito-Luigi Marulla” col Cittadella. Il Crotone già retrocesso in Serie C perde 1-0 allo “Scida” col Parma. Nel turno preliminare dei play off per la promozione in Serie A il 14 Maggio l’Ascoli sfiderà al “Del Duca” il Benevento e il 15 Maggio il Brescia giocherà al “Rigamonti” col Perugia. Le squadre che supereranno il turno preliminare affronteranno in semifinale in due gare di andata e ritorno il Pisa e il Monza.

Il Monza perde 1-0 al “Curi” col Perugia. Gli umbri con 58 punti si classificano all’ottavo posto e accedono ai play off per il miglior rendimento nei confronti diretti rispetto al Frosinone. Il Brescia prevale 3-0 al “Rigamonti” con la Reggina e ottiene il quinto posto a 66 punti. L’Ascoli travolge 4-1 al “Del Duca” la Ternana termina il torneo al sesto posto con 65 punti e giocherà i play off. Il Benevento perde 2-1 al “Vigorito” con la Spal e conclude la fase regolare del campionato al settimo posto a 63 punti. L’Alessandria perde 1-0 al “Moccagatta” col Vicenza e retrocede in Serie C con 34 punti per il peggior rendimento negli scontri diretti rispetto ai veneti.