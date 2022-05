Tennis, Internazionali d'Italia: il sorteggio degli incontri del primo turno degli Italiani e delle Italiane

Lorenzo Sonego avrà come avversario il canadese Denis Shapovalov. Non giocheranno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti infortunati. Per quanto riguarda le Italiane Martina Trevisan sfiderà la cinese Shuai Zhang, Lucia Bronzetti sfiderà la colombiana Camila Osorio Serrano Elisabetta Cocciaretto affronterà la svizzera Belinda Bencic. Camila Giorgi giocherà contro l’australiana Ajla Tomljanovic.

Si è svolto a Roma il sorteggio degli incontri del primo turno degli Internazionali d’Italia di tennis. Per quanto riguarda gli Italiani Fabio Fognini sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Pedro Martinez Matteo Arnaldi dovrà vedersela con il croato Marin Cilic. Luca Nardi giocherà col britannico Cameron Norrie.