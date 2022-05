Smart driver e sicurezza: intervista al Prof.Andrea Bosco

Hanno partecipato accademici e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Padova, Bari, e Sapienza (Roma) illustrando contributi scientifici sulle buone pratiche per la valutazione ed il potenziamento delle abilità di guida.





L'evento rientrava nelle attività di ricerca e divulgazione del progetto di ricerca Apulia Smart Drivers, finanziato dalla regione puglia (resp. sci. Prof. Andrea Bosco). Tra gli argomenti trattati l'addestramento alla guida difensiva, il potenziamento dell'attenzione alla guida, gli aspetti medico legali della valutazione dell'idoneità alla guida e il racconto di interventi sulla promozione della sicurezza stradale. L'evento rientrava nelle attività di ricerca e divulgazione del progetto di ricerca Apulia Smart Drivers, finanziato dalla regione puglia (resp. sci. Prof. Andrea Bosco). Tra gli argomenti trattati l'addestramento alla guida difensiva, il potenziamento dell'attenzione alla guida, gli aspetti medico legali della valutazione dell'idoneità alla guida e il racconto di interventi sulla promozione della sicurezza stradale.





Il Prof. Bosco, Prof. Ordinario di Psicometria, assieme al gruppo di ricerca (Luigi Tinella, Antonella Lopez, Giuseppina Spano) ed ai referenti del progetto (Proff. ALessandro Caffò e Ignazio Grattagliano), svolgono attività di ricerca nell'ambito della sicurezza stradale.

- Venerdì 6 maggio 2022, in occasione della Giornata Europea per la sicurezza stradale, si è tenuta presso il Dipartimento FOR.PSI.COM dell'Università di Bari una Giornata di studio dal titolo "La ricerca e le buone pratiche per la promozione della sicurezza stradale nel panorama nazionale".