Sparatoria Texas, Biden: "Mentre parlo genitori si preparano a seppellire figli"

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2022 - "Domani andrò a Uvalde, in Texas, per incontrare ciascuna di quelle famiglie. Mentre parlo, quei genitori si stanno letteralmente preparando a seppellire i loro figli. Negli Stati Uniti d'America troppa violenza, troppa paura, troppo dolore. Cerchiamo di essere chiari. Il male è arrivato in quell'aula di scuola elementare in Texas, in quel negozio di alimentari di New York in troppi posti dove sono morti innocenti", le parole di Biden nel corso del suo intervento alla cerimonia di consegna dei diplomi all'Università del Delaware.