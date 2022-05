Steven Zhang: "Questa coppa entra nella nostra storia, ma la stagione non è finita"

ROMA - Dopo il diciannovesimo Scudetto e il trionfo in Supercoppa, arriva il terzo trofeo nerazzurro per il presidente Steven Zhang, che ha commentato così il successo ottenuto dall'Inter contro la Juventus nella finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021/22: "Ogni giorno ho l’onore di fare questo percorso con la squadra, lo staff e con tutte le persone che ogni giorno lavorano fuori dal campo. Voglio ringraziare tutti quelli che ci supportano ogni giorno in questo percorso, i nostri tifosi che ci sostengono da ogni parte del mondo".

La stagione però non si conclude stasera perché dopo questo successo i ragazzi di Simone Inzaghi sono attesi dalle ultime due giornate di campionato: "Questa coppa rimarrà per sempre nella storia dell’Inter, ma allo stesso tempo la stagione non è ancora finita. Dobbiamo combattere fino all’ultimo minuto".

"Abbiamo lavorato duramente negli ultimi sei anni per tornare competitivi e il nostro obiettivo è lo stesso di sei anni fa, vogliamo che la squadra sia sempre competitiva e che continui a lottare per conquistare trofei, per arricchire la nostra bacheca. La vittoria di stasera conferma che la strada è quella giusta, dentro e fuori dal campo".

Grazie a Inter.it