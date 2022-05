Albe: il finalista di 'Amici' pubblica il disco d'esordio

Albe (vero nome Alberto La Malfa), 22 anni, cantautore e musicista, nato ad Alfianello (Brescia)è tra i finalisti di Amici 21. Il suo ultimo singolo è Karma, una hit dal sapore estivo che sarà contenuta nel suo omonimo EP d’esordio in uscita il 17 giugno per Warner Music Italy.

L’album conterrà i brani Millevoci” (certificato Oro) prodotto da Tom Beaver, “Così bello” prodotto da Zef/Starchild, “Prima di Te” e “Giravolte” prodotti da Steve Tarta, oltre ad alcune sorprese.

Albe è il più grande di tre fratelli e fin da piccolo si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria. Ha sempre avuto un debole per la musica sin da piccolo. Tanto da raccontare di non aver memoria di quando è iniziata questa passione, l’ha sempre avuta. Quando era un bambino suo padre suonava la chitarra e lui rimaneva affascinato ad ascoltarlo.

Studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, durante il primo lockdown inizia quasi per gioco a scrivere le sue barre su delle cover e scrive i primi pezzi che pubblica sul web. I suoi genitori avrebbero preferito che lui continuasse l’Università e quando ha comunicato loro l’intenzione di partecipare ad Amici inizialmente non hanno approvato la sua scelta, temendo che la musica non potesse garantirgli un futuro stabile. Entra nella scuola a settembre durante la prima puntata presentando l’inedito “Millevoci”, primo brano che ha scritto e quello che lo rappresenta di più.