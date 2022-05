Su Canale 5 lo Speciale TG5 «Queen Elizabeth, l’intramontabile»

Domenica 15 maggio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Queen Elizabeth, l’intramontabile». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e condotto da Dario Maltese, è intitolato alla Queen of The United Kingdom and 14 other Commonwealth realms, in occasione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno.

Elisabetta II è la Regina dei record, la sovrana più longeva della storia britannica, che il Regno Unito festeggia con i tanti eventi del Platinum Jubilee.

70 anni di servizio al suo popolo, onorati con iniziative che hanno preso il via lo scorso 6 febbraio e che culmineranno in una quattro giorni di festa, dal 2 al 5 giugno prossimi. Coinvolti, il mondo della cultura, dei media e dello sport.

Un appuntamento che segna un traguardo senza precedenti: nata Princess Elizabeth of York il 21 aprile 1926, a soli 25 anni diventa La Regina.

Lo speciale - con ospiti, in collegamento da Londra, l'imprenditrice Sofia Barattieri e, da New York, il giornalista Stefano Tonchi - racconta la vita della Sovrana, dedicata al suo amato Paese, ma anche l’attesa e i preparativi dell’evento, che celebrerà l’ultima vera monarca globale.