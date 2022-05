Supercoppa Serie C: il Bari pareggia 3-3 a Modena

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 6’ il Modena accorcia le distanze con Bonfanti di testa. Al 29’ gli emiliani pareggiano con Bonfanti di testa. Il Bari già promosso in Serie B come il Modena e il Sud Tirol, conclude la sua stagione. Nella terza e ultima gara della Supercoppa di Serie C il Modena giocherà Sabato 14 Maggio alle 16 al “Druso” di Bolzano col Sud Tirol.

Nella seconda gara della Supercoppa di Serie C il Bari pareggia 3-3 al “Braglia” col Modena. Nel primo tempo al 9’ i biancorossi passano in vantaggio con Citro con una conclusione di destro. Al 20’ gli emiliani pareggiano con Bonfanti di testa. Al 24’ il Bari ritorna in vantaggio con Citro con un tocco a porta vuota su passaggio di Botta. Al 31’ Mallamo realizza la terza rete dei galletti con una girata al volo.