Francavilla Fontana: lunedì 9 maggio incontro con Carlo Cottarelli a Castello Imperiali

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Lunedì 9 maggio alle 17.30 il noto economista Carlo Cottarelli incontrerà a Castello Imperiali i giovani francavillesi per parlare del ruolo delle nuove generazioni nelle politiche di sviluppo del Paese. - Lunedì 9 maggio alle 17.30 il noto economista Carlo Cottarelli incontrerà a Castello Imperiali i giovani francavillesi per parlare del ruolo delle nuove generazioni nelle politiche di sviluppo del Paese.





All’iniziativa, che fa parte degli eventi della settimana della legalità organizzata dal Liceo Scientifico Ribezzo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, prenderanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti e la Dirigente Scolastica Giuseppina Pagano.

Modererà ed introdurrà i lavori il rappresentante d’Istituto Gabriele Lobello.

Carlo Cottarelli ha lavorato dal 1981 al 1987 presso la direzione monetaria del Servizio Studi della Banca d’Italia e dal 1987 al 1988 al Servizio Studi dell’ENI.

È stato Direttore Esecutivo al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino da novembre 2014 a ottobre 2017. Da ottobre 2013 a ottobre 2014 ha ricoperto l’incarico di Commissario per la Revisione della Spesa Pubblica in Italia e dal 2008 al 2013 Direttore del Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internazionale.

Il 28 maggio 2018 è stato nominato Presidente del Consiglio incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per guidare un governo ad interim che avrebbe portato l'Italia verso nuove elezioni. Tuttavia, dopo pochi giorni, le forze politiche raggiunsero un accordo che portò alla nascita del primo Governo Conte.

Attualmente è Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.