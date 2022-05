Tennis, Madrid: Sinner e Musetti eliminati negli ottavi di finale

Nel secondo turno Jannik Sinner vince 6-4 6-1 con l’australiano Alex De Minaur. Lorenzo Musetti supera 6-4 6-3 l’americano Sebastian Korda. Negli ottavi di finale lo spagnolo Rafael Nadal vince 6-3 5-7 7-6 col belga David Goffin. Il greco Stefanos Tsitsipas supera 6-3 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov. Il serbo Novak Djokovic si aggiudica la partita con il britannico Andy Murray perché Murray non gioca per influenza.

Negli ottavi di finale del torneo di Madrid di tennis Jannik Sinner eliminato 6-1 6-2 dal canadese Felix Auger Aliassime. L’altoatesino è efficace col servizio e i top spin ma non basta per prevalere. Lorenzo Musetti si ritira per l’infortunio muscolare nell’incontro nel secondo set contro il tedesco Alexander Zverev sull’1-0 per Zverev dopo che il tedesco vince 6-3 il primo set.