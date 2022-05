Tennis: a Madrid trionfa lo spagnolo Alcaraz

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo di tennis di Madrid. Supera in finale 6-3 6-1 il tedesco Alexander Zverev. Secondo torneo Master 1000 della sua carriera per Alcaraz dopo quello vinto a Miami. Per il diciannovenne spagnolo sesto titolo in un torneo ATP.

Alcaraz è decisivo col servizio e i colpi da fondo campo. Lo spagnolo è efficace con le demivolèe. Fa la differenza in positivo con i passanti incrociati. Zverev si oppone col dritto i lungo linea e gli smash ma non basta per prevalere. Il tedesco vinse a Madrid nel 2021.