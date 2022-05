Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 99-82 in casa col Tortona

(via Happy Casa Brindisi fb)





Terzo quarto, Perkins 57-56 per i pugliesi. Zanelli, 67-66. Perkins, il Brindisi trionfa 71-70. Quarto quarto, Daum 79-78 per i piemontesi. Mascolo, 88-78. Wright, 97-80. Cannon, il Tortona vince questo quarto e 99-82 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 27 punti e Gentile 14. Nel Tortona Daum 21 punti e Filloy 17. I pugliesi dovranno allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato.

Nella trentesima e ultima giornata della fase regolare di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 99-82 al “Pala Pentassuglia” con il Tortona. Primo quarto, Daum 7-3 per i piemontesi. Zanelli tiene in gara i pugliesi, però 10-6 per il Tortona. Sanders, 15-7. Redivo mantiene in partita la squadra di Frank Vitucci, ma 18-12 per i piemontesi. Cannon, il Tortona prevale 25-20. Secondo quarto, Cannon 31-22 per i piemontesi. Filloy, 38-31. Macura, 43-36. Cain, il Tortona si impone di nuovo 49-45.