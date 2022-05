Torna a Bari la fiera "Smart Building Levante": focus sull'innovazione tecnologica nell'area del Mediterraneo

“Siamo lieti di ospitare la fiera specialistica Smart Building Levante, che torna a Bari dopo la pausa forzata di questi anni - ha commentato il sindaco di Bari Antonio Decaro - Questo a conferma della sinergia che la città e l’ente Fiera hanno portato avanti in questi anni con gli organizzatori, che non solo non hanno lasciato Bari ma anzi, per questa nuova edizione, presentano un’offerta fortemente qualificata e ricca. Il valore di questo appuntamento è riconducibile sia agli espositori che arriveranno dall’Italia e dall’estero in città, sia in termini di approfondimento su temi e politiche fortemente innovative, ma allo stesso tempo di grande attualità per le amministrazioni pubbliche, ad un passo dall’avvio delle progettazioni a valere sui fondi del PNRR. Altro tema caldo - ha concluso Decaro - è certamente la transizione ecologica, su cui tutti stiamo lavorando e sarà interessante comprendere le ultime novità proposte dai settori della ricerca, come il Politecnico di Bari, e del mercato attraverso le soluzioni proposte dalle aziende”.I numeri di “Smart Building Levante 2022” sono in notevole crescita rispetto alla prima edizione del 2018: saranno presenti infatti ben 154 espositori (80 nel 2018, +52%) provenienti dall’Italia e da 11 Paesi esteri, su un’area espositiva complessiva di 3.070 mq (1.830 mq nel 2018, +60%). Previsti numerosi appuntamenti di formazione e informazione di settore e anche alcune aree tematiche tra cui: “Spazio Start-Up”, dedicato alle start-up innovative che presenteranno nuove soluzioni ed applicazioni in un contesto commerciale b2b; “UnMob - Unmanned & Mobility”, l’evento su droni e veicoli senza equipaggio e sulla mobilità autonoma e elettrica, organizzato da Mediarkè e Roma Drone Conference; “AV Playground”, il ciclo di incontri dedicati al settore dell’audio-video e del controllo degli ambienti con un focus sul mondo dell’hospitality e della ristorazione, organizzata dalla rivista “Connessioni”. In vista della fiera, presso il Politecnico di Bari si è aperta oggi anche la “ Bari Smart City Conference ” sul tema “Sostenibilità e resilienza dei centri urbani del Mediterraneo”. Questo evento di alto profilo scientifico, organizzato da Smart Building Italia in collaborazione con il Politecnico di Bari, vede la partecipazione di una trentina di esperti italiani ed esteri, che si confronteranno sulla transizione ecologica delle città ubicate nelle regioni a clima caldo del Mediterraneo.“Smart Building Levante 2022” è organizzata da Smart Building Italia, la piattaforma italiana della building automation, in collaborazione con ACMEI, uno dei principali distributori di materiale elettrico ed elettronico del Sud Italia.Partner della manifestazione sono il Politecnico di Bari, l’Associazione Energy Manager e Smart Faber. La fiera ha ricevuto numerosi patrocini, tra cui AGID, ENEA, Anitec-Assinform, ANCI Puglia, ANCE Puglia, Confcommercio Bari, Confartigianato Bari-Brindisi, Camera di Commercio di Bari, CNA Bari, Collegio provinciale dei Geometri di Bari, Collegio dei Periti Industriali delle province di Bari-BAT, Collegio dei Periti Industriali della provincia di Potenza, Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, Ordine degli Architetti della provincia di Bari e Smart Building Alliance. L’ingresso dei visitatori è gratuito, previa registrazione online su www.smartbuildinglevante.it