Tornano a Bari le 'Giornate pugliesi di Oncologia muscolo-scheletrica'

BARI - Si terranno a Bari il 20 ed il 21 maggio nel centro congressi Nicolaus le 'Giornate pugliesi di Oncologia muscolo-scheletrica - Le metastasi ossee: update e prospettive future'. Presidente onorario dell'evento il Prof.Biagio Moretti, Presidente il Dott.Umberto Orsini.









ECM - L’evento n. 348734 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2021 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory s.r.l. n. 1127.



Il Congresso ha ottenuto n. 9 crediti formativi ed è stato accreditato per Medici Specialisti in Ortopedia e Traumatologia, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina Nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica e Radioterapia, Reumatologia, Medici di Medicina Generale; Infermieri; Psicologi; Fisioterapisti; Tecnici Sanitari di Radiologia Medica; Tecnici Ortopedici.



PROGRAMMA LAVORI



20 MAGGIO 2022



14.00 Registrazione partecipanti 14.15 Introduzione Biagio Moretti 14.30 Saluto Autorità Giovanni Migliore Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari



I SESSIONE



Moderatori: Mauro Cives, Vito Racanelli 14.45-15.00 La rete oncologica pugliese (ROP) Giammarco Surico

15.00-15.30 LECTIO MAGISTRALIS Osteoncologia: evoluzione e rivoluzione in oncologia Toni Ibrahim

15.30-15.45 Il trattamento oncologico delle metastasi ossee: linee guida e nuovi farmaci Marco Tucci 15.45-16.00 Discussione 16.00-16.20 Coffee break



II SESSIONE



Moderatori: Pasquale Pignataro - Giandomenico Stellacci

16.20-16.35 Lo scheletro nella malattia metastatica Eugenio Maiorano 16.35-16.50 Inquadramento diagnostico radiologico delle metastasi ossee Vincenzo Anelli

16.50-17.05 La scintigrafia e la PET: il ruolo diagnostico della medicina nucleare Alessandra Di Palo - Corinna Altini 17.05-17.20 Il ruolo della biopsia nell'approccio alle metastasi scheletriche Umberto Orsini 17.20-18.00 Discussione





08.45-08.55 Radioterapia Santa Bambace

08.55-09.05 Tecniche endovascolari Cristian Dell’Atti

09.05-09.15 Elettrochemioterapia Laura Campanacci

09.15-09.25 Criot./rf/mwa/hifus/cemento Peter Azriel Davidolits





II SESSIONE



Moderatori Roberto Biagini - Vito Pesce



09.40-09.55 Impending fracture da metastasi: indicazioni e mezzi di sintesi Carmine Zoccali

09.55-10.10 Il trattamento chirurgico delle metastasi degli arti con megaprotesi Umberto Orsini

10.10-10.25 Linee guida e scores decisionali nelle metastasi vertebrali: indicazioni al trattamento Andrea Piazzolla

10.25-10.40 L’evoluzione nell’approccio chirurgico alle metastasi e le nuove prospettive Pietro Ruggieri - Elisa Pala - Maria Chiara Cerchiaro

10.40-11.00 Discussione



III SESSIONE



Moderatori: Giuseppa Lagioia - Mariateresa Andriola

11.00-11.15 Terapia ospedaliera del dolore acuto e post operatorio nel paziente metastatico Giacoma Fanelli 11.15-11.30 Gestione domiciliare del dolore acuto e cronico nel paziente metastatico Luigi Santoiemma 11.30-11.45 Riabilitazione post chirurgica nei pazienti metastatici Claudia Pati

11.45-12.00 Le ortesi nei pazienti oncologici Daniele Vergati

12.00-12.15 L’analisi del movimento nella tecnica ortopedica oncologica Giuseppe Tombolini

12.00-12.15 L'analisi del movimento nella tecnica ortopedica oncologica Giuseppe Tombolini

12.15-12.45 Discussione 12.45 Chiusura lavori e consegna questionario ECM

- Il miglioramento dell'efficacia dei trattamenti delle patologie oncologiche primitive ha portato ad un aumento della sopravvivenza dei pazienti e ad un conseguente incremento nell'osservazione delle lesioni metastatiche.La patologia metastatica è caratterizzata da un elevato impatto sociale e gli elementi che entrano in gioco, per un corretto approccio terapeutico alle lesioni ossee secondarie, sono numerosi e di non facile valutazione.Per tali motivi è necessario un approccio multidisciplinare alla patologia con il coinvolgimento di alti profili professionali. Il percorso diagnostico terapeutico vede al centro il paziente, attorno al quale devono muoversi, in modo integrato, diverse competenze specialistiche.Siamo convinti che sia indispensabile fare chiarezza su un argomento spesso sottovalutato perché ritenuto, erroneamente, il preludio di una sconfitta. Oggi ci troviamo, invece, davanti ad uno scenario totalmente diverso che permette al paziente "metastatico" di vivere molto più a lungo del passato, al quale abbiamo il dovere di garantire una qualità di vita quanto più possibile buona. Un refresh sulle linee guida, sulle basi di diagnosi e di trattamento (farmacologico, fisico, chirurgico), attraverso il confronto con Relatori qualificati che presenteranno i nuovi e più aggiornati trend in materia, riteniamo possa essere indispensabile per creare una conoscenza ed una consapevolezza della patologia che permetterà agli operatori di acquisire riferimenti basilari per instaurare percorsi diagnostico terapeutici adeguati ed ai pazienti di ricevere il trattamento più corretto e, in linea con il nuovo concetto di "medicina di precisione", sempre più costruito su misura.

21 MAGGIO 2022

I SESSIONE

Moderatori: Francesco Macina - Michele Guida

08.30-08.45 Linee guida per il trattamento delle metastasi ossee Silvia Spinelli

I trattamenti locali non chirurgici