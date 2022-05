Trinitapoli inserita nelle 859 città che legge 'Edizione maggio dei libri'

A Trinitapoli entra nel vivo la nuova edizione 2022 de Il Maggio dei Libri presso la Biblioteca Comunale “ Don Vincenzo Morra”, la campagna di promozione della lettura promossa dal Centro Nazionale del libro e lettura. Tra gli scrittori le cui opere furono date alle fiamme dai nazisti ci furono quelle del drammaturgo socialista ,Bertolt Brecht del padre delle teorie comuniste Karl Marx, dell’autore americano Ernest Hemingway, reo di diffondere valori borghesi, e di , Thomas Mann vincitore del Premio Nobel nel 1929, il cui appoggio alla Repubblica di Weimar e critiche al fascismo avevano provocato le ire dei nazisti.

Esauriente l’introduzione della bibliotecaria Loredana Napoletano, che ha spiegato gli effetti deleteri della censura, sono seguite le letture degli studenti maturandi Paolo Argento, Marika Caprioli, Rita Cicolella, Lorena Dell’Olio, Maria Grazia Pensa, guidati dalla professoressa Maria Grazia Miccoli ed anche del piccolo Mattia Di Toma, uno dei più assidui ed entusiasti frequentatori della biblioteca che ha insistito per leggere il “pericolosissimo Bambi “di Felix Salten, anch’esso caduto sotto la scure della censura nazista. Da qualche anno l’azione sinergica di biblioteca, scuole e associazioni ha prodotto risultati da record. Trinitapoli è inserita nell’elenco delle 859 città italiane con la qualifica di Città che legge, assegnata dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci.

La biblioteca comunale ha quintuplicato i prestiti anche nel periodo di isolamento del lockdown ed il progetto dal titolo “Confini del mio linguaggio, limiti del mio mondo”, presentato dal comune ed elaborato dalla Lilith med 2000,(la cooperativa che gestisce i servizi bibliotecari, insieme agli istituti scolastici e alle associazioni, è stato finanziato dal CEPEL conquistando il secondo posto in Italia.

Tra le attività previste nel progetto ci sono gli allestimenti di bookcrossing sparsi per il paese e di bibliopoint itineranti, finalizzati a portare il “libro” nei posti pubblici più impensati, come nel mercato cittadino del lunedì. È un’offerta ulteriore ed assolutamente gratuita di volumi che stanno donando i cittadini per darli in lettura a chi, eventualmente, non ha la possibilità di acquistarli. La passione per la lettura dei trinitapolesi gode anche di una certa “visibilità”. Chi arriva in estate in visita nel paese degli Ipogei, può, durante la sua passeggiata, imbattersi in qualche lettore che all’ombra di un tiglio, in panchina su viale Vittorio Veneto oppure seduto davanti all’uscio di un’associazione di ciclisti che legge un romanzo sino al calar del sole. È una vista rilassante che desta sempre il desiderio di scattare una foto per conservare il ricordo di un pomeriggio trascorso in una Città che legge.