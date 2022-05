Trinitapoli, segnali di fumo: odore acro e puzza di plastica impazzano i social

L'allarme "olfattiva" ha messo in guardia decine di cittadini che si sono riversati sui social per cercare di capire la provenienza della puzza e la sua eventuale pericolosità. "C'è un forte odore di bruciato sotto il ponte , qualcun altro lo sente? Non capisco da dove arriva", si chiede qualcuno.





"Scusate ma ieri sera che cosa è successo? Si sentiva odore forte di bruciato e hanno bloccato l'accesso", Ci risiamo, domanda qualcun altro venerdì sera.

Acre odore di bruciato e puzza di plastica e gomma sciolta. A Trinitapoli sono in tanti ad averlo sentito durante la tarda serata di ieri venerdi 27 maggio. In molti hanno segnalato nei gruppi sui social la presenza di questo "misterioso" odore, soprattutto in alcuni zone della periferia del piccolo centro ofantino in direzione Cerignola.