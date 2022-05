Ucraina, continua l'assedio russo a Mariupol

KIEV - Continua l'assedio, "anche con appoggio aereo', all'impianto di Mariupol. L'acciaieria Azovstal, ultima roccaforte ucraina a Mariupol, continua a resistere all'assalto russo. Lo ha reso noto in un discorso su Twitter il ministro degli Esteri di Kiev,Il sindaco di Mariupol,, ha riferito di violenti combattimenti nell'acciaieria. Il Cremlino: Non c'è alcun accordo su un incontro tra il Papa e Putin. Esplosioni sono state udite a Kiev, Mykolaiv e Odessa. A riportarlo Ukarina 24. Intanto il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha denunciato su Telegram che il centro della città è stato colpito da missili russi.In serata sono state avvertite potenti esplosioni anche in altre zone centrali dell'Ucraina, come Cerkasy e Zaporizhzhia, come riporta Unian.Il presidente ucrainochiede il ripristino dell'integrità territoriale, inclusa la Crimea. Kiev non è pronta per negoziati seri, ha detto. Mosca ha commesso molti crimini di guerra in Ucraina, secondo Biden.Intanto viene annunciata una tregua di tre giorni per evacuare i civili.