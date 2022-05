Studio 100, Galante (M5S): “Vicini ai lavoratori. Massima attenzione per la vertenza”

BARI - “La vertenza che riguarda i lavoratori della storica emittente tarantina Studio 100 merita la massima attenzione per arrivare a una soluzione positiva”. Lo dichiara il capogruppo del M5S“Auspichiamo - continua il pentastellato - che l’azienda faccia un passo indietro per quello che riguarda i licenziamenti e apra un tavolo di confronto con i sindacati. A giornalisti, operatori e a tutti i dipendenti dell’emittente voglio esprimere la mia solidarietà. La chiusura di Studio 100 significherebbe la perdita di una voce storica dell’informazione tarantina e una sconfitta per tutti”.