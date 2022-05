Zelensky al Consiglio europeo: "Non dividetevi sulle sanzioni"

Erdogan a Putin, pronti ospitare incontro Kiev-Mosca-Onu

(via Zelensky Ig)

ROMA - Il presidente ucraino si rivolge ai leader europei, ringrazia per l'aiuto ma chiede un'azione ancora più incisiva. Sull'embargo al gas russo però ancora manca l'accordo tra i diversi Paesi.sente: "Pronti a esportare prodotti agricoli se saranno tolte le sanzioni".La Turchia è pronta a organizzare un incontro tra la Russia, l'Ucraina e l'Onu a Istanbul, ha detto Erdogan a Putin. Ankara è pronta a partecipare a un potenziale meccanismo di osservazione in Ucraina se Mosca e Kiev raggiungono un accordo su questo, ha poi aggiunto il presidente turco Erdogan.Continua intanto l'offensiva russa nell'est dell'Ucraina. Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. A renderlo noto il governatore regionale di Lugansk,, come riporta il Guardian. Secondo un tweet di Ukrainska Pravda, si tratterebbe di, giornalista del canale francese Bfm-tv."Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione - ha detto Gaidai - stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell'auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull'evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto".Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio russo: così il presidente statunitense. Nei giorni scorsi la Cnn aveva riportato che la Casa Bianca stava preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari che avrebbe incluso anche sistemi di missili a medio/lungo raggio. Si tratta del Multiple Launch Rocket System (MLRS) e dell'High Mobility Artillery Rocket System, noto anche come HIMARS, una versione più leggera del primo ma capace di sparare lo stesso tipo di munizioni. Entrambi i sistemi possono lanciare da veicoli mobili raffiche di razzi sino a 300 chilometri contro bersagli terrestri.