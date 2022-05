Zelensky: "Avviata evacuazione all'Azovstal, per prima volta giorni di cessate il fuoco"

(Agenzia Vista) Kiev, 02 maggio 2022 - "Oggi siamo finalmente riusciti ad avviare l'evacuazione delle persone dall'Azovstal. Dopo tante settimane di trattative, dopo tanti tentativi, diversi incontri, bandi e proposte. Non c'è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare una soluzione che salvasse la nostra gente. Oggi, per la prima volta in tutti i giorni della guerra, questo corridoio umanitario ha iniziato a funzionare. Per la prima volta ci sono stati due giorni di vero cessate il fuoco. Più di cento civili sono già stati evacuati: donne e bambini in fuga dalle ostilità. A Azovstal", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video sui social. /