2 maggio '82: Paolo Rossi torna in campo e segna all'Udinese

Al termine della gara che spingerà la Juventus verso la conquista del ventesimo scudetto, Paolo Rossi commenterà così il suo rientro: " Non ricordavo più l'emozione di una partita vera. Due anni di silenzio mi hanno maturato. Proprio in questo momento dico: non c'è solo il calcio".

- Udine, 2 maggio 1982. Dopo due anni di squalifica scontati per il coinvolgimento nel Totonero, indossando la maglia della Juventus (società proprietaria del suo cartellino), Paolo Rossi torna in campo sul rettangolo del Friuli. Il suo ritorno all'attività sarà battezzato dalla rete che realizzerà al 49' dopo il vantaggio dei padroni di casa e che consentirà alla Juventus di poter dilagare per il definitivo 1-5.