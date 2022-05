KIEV - ''Nessuno può prevedere quanto durerà questa guerra''. Sono le dichiarazioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in un videomessaggio, ha parlato della priorità di Kiev di impegnarsi e lavorare ogni giorno per rendere la guerra più breve. ''Questo dipende, purtroppo, non solo dalla nostra gente - ha spiegato - ma anche dai nostri alleati.