A Brindisi torna 'Un mare di eventi'

BRINDISI - Appuntamenti tradizionali e novità assolute costituiscono “Un mare di eventi” che caratterizzeranno la stagione estiva a Brindisi. Il programma, presentato oggi a Palazzo di città, è già entrato nel vivo con la regata internazionale Brindisi-Corfù e proseguirà con tanti appuntamenti culturali, sportivi, artistici e musicali sfruttando luoghi ormai diventati ambìti e spazi naturali che la città offre.Tra questi l’ex capannone Montecatini, che ospiterà il concerto dei Morcheeba (9 agosto) e il recital «Eleganzissima Estate» con Drusilla Foer (10 agosto), e la scalinata di Virgilio su cui si avvicenderanno gli autori più importanti della rassegna culturale “Il Segnalibro”.Un tassello importante è rappresentato dallo sport che sarà portato anche in piazze, parchi e lungomare, sfruttando lo specchio acqueo naturale del porto interno. “È un programma in stretta connessione con il mare - spiega il sindaco Riccardo Rossi - che rappresenta per noi l’elemento di destinazione che ci contraddistingue.L’attenzione verso questa città è cresciuta in questi anni e lo testimoniano i dati dell’aeroporto e quelli del settore alberghiero. Di questo siamo soddisfatti e su questo continueremo a lavorare”.“Dai grandi eventi alle visite guidate, si tratta di un calendario variegato e in divenire - prosegue l’assessore al Turismo Emma Taveri -; speriamo, infatti, di poterlo integrare con il budget aggiuntivo della Regione Puglia, con cui abbiamo un dialogo serrato, e con il bando dell’Info Point per poter offrire eventi ed escursioni dal centro alla costa. È, inoltre, in corso un dialogo con le compagnie crocieristiche per attività sportive esclusive legate al mare”.“Il Teatro Pubblico Pugliese sta partecipando attivamente al processo di sviluppo di questo territorio, non solo ad un calendario di eventi. Importante è anche la politica dei luoghi, attraverso cui si scoprono o riscoprono spazi straordinari della città”, lo dichiara Roberto Romeo consigliere di amministrazione del TPP.Link utile:https://www.comune.brindisi.it/brindisi/po/mostra_news.php?id=1465&area=H