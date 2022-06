BARI - Oggi 16 giugno 2022, alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione della tappa pugliese di “Borgo diVino in Tour”, evento enogastronomico itinerante nato da un’idea di Valica, società di digital marketing, e promosso dall’Associazione Borghi più belli d’Italia insieme alla Regione Puglia in qualità di partner istituzionale. Alla conferenza parteciperà l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia.L’evento, che coinvolgerà oltre 30 cantine del territorio regionale, farà tappa a Cisternino, in Valle d’Itria, dall’1 al 3 luglio 2022.La conferenza stampa di questa mattina si terrà nella Sala conferenze dell’Assessorato Agricoltura della Regione Puglia, L.re N. Sauro 45-47 – Bari.