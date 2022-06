Amministrative '22, Articolo Uno Puglia: “Buon risultato del centrosinistra unito. Accelerare il percorso di creazione del campo largo"

BARI - "Il voto per le elezioni amministrative 2022 consegna al centrosinistra pugliese e nazionale un segnale importante: nelle città in cui si è lavorato per la costruzione del “campo largo” delle forze democratiche e progressiste giungono risultati importanti che consentono, come a Taranto, la vittoria anche al primo turno". Così in una nota Ernesto Abaterusso, Segretario regionale Articolo Uno Puglia."Pertanto - prosegue Abaterusso -, crediamo che, all’indomani del voto e in vista dei ballottaggi, ci debba essere uno sforzo, da parte di tutti i partiti del centrosinistra, per costruire sul piano politico e sociale un “campo largo” capace di unire tutte le forze politiche progressiste e del civismo democratico in una nuova e grande alleanza per il futuro dell’Italia.È necessario, sin da oggi, lavorare in questa direzione tutti insieme cercando di cogliere la domanda di giustizia sociale e di diritti che viene dal paese reale.Non bisogna perdere tempo. Occorre definire un percorso politico di alternativa ad un centrodestra che non sfonda e che, al contrario, perde in molte città pugliesi.In tal senso, Articolo Uno darà il suo contributo politico, così come ha fatto in questa tornata elettorale: coltivando l’unità della coalizione del centrosinistra, partecipando alla costruzione di alleanze larghe e inclusive, eleggendo nuovi amministratori nei consigli comunali della Puglia", conclude Abaterusso.