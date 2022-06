Oria: mercoledì 15 giugno l'evento "Filastrocche nel Pozzo"

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: mercoledì 15 giugno, a partire dalle ore 19, presso "Posto 55" in via Francavilla Fontana, si terrà l'evento "Filastrocche nel Pozzo" a cura dell'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio". - Proseguono gli eventi nella città di Oria: mercoledì 15 giugno, a partire dalle ore 19, presso "Posto 55" in via Francavilla Fontana, si terrà l'evento "Filastrocche nel Pozzo" a cura dell'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio".





Durante quest'occasione, si terrà la presentazione del libro "Nessuno bacia Biancaneve" scritto da Gianluigi Cosi, con l'accompagnamento musicale a cura di Fabio Masi.

Per quel che riguarda il libro "Nessuno bacia Biancaneve", edito da "Il Raggio Verde", si nota che i versi racchiusi nel nuovo testo sono nati durante il lockdown, frutto della passione e dell’interesse di Gianluigi Cosi per la scrittura, non solo in campo musicale. Il volume è suddiviso in due parti: le poesie e le canzoni. I componimenti sono una visione piena di speranza e di stupore, che rigetta in toto le brutture e le cose negative, nella piena convinzione che la bellezza ci salverà. La scrittura di Gianluigi Cosi è gentile e delicata. In vena naif e in modo poetico narra atmosfere basate sulla sofferenza e sulle limitazioni attraverso i ricordi, l’orgoglio e la speranza. In campo musicale, Gianluigi Cosi ha pubblicato ultimamente l’album "Quando torneranno gli abbracci". Nella sezione del libro dedicata alle canzoni, sono pubblicati otto testi.