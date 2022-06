- Domenica 26 giugno 2022 si tornerà al voto a Barletta per eleggere il nuovo sindaco. E' quanto scaturito dal primo turno che ha decretato il ballottaggio fra Cosimo Damiano Cannito detto Mino, candidato per il centro destra fermatosi al 43,60% delle preferenze e Santa Scommegna, candidata per il centrosinistra, che ha ottenuto il 35,70 % dei voti.