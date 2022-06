Amministrative: affluenza in calo al 29,4%, centrosinistra vince quasi dappertutto

Michele Guerra (csx) è il nuovo sindaco di Parma

Si sono conclusi i ballottaggi delle amministrative 2022. Alle 19 si è registrata un'affluenza del 29,44%. Oltre due milioni di persone sono chiamate a scegliere i loro rappresentanti in questa tornata elettorale.Damiano Tommasi (centrosinistra) è avanti nel voto del ballottaggio a Verona con il 53,8%, contro il 46,1% di Federico Sboarina (centrodestra), quando sono state scrutinate 78 delle 265 sezioni elettorali. E' quanto si apprende dal sito del Comune di. Dai primi dati degli scrutini, il centrosinistra è in vantaggio a Piacenza. Più stretto, ma comunque non piccolo, quello di Katia Tarasconi (Pd) sulla sindaca uscente Patrizia Barbieri del centrodestra. Nei comitati elettorali dei due candidati di centrosinistra si respira un cauto, ma sostenuto ottimismo.Michele Guerra è il nuovo sindaco di: il candidato del centrosinistra, con lo scrutinio quasi ultimato, è infatti saldamente in testa (attorno al 65%) rispetto al suo sfidante, l'ex sindaco Pietro Vignali, sostenuto dal centrodestra. Guerra è in continuità col suo predecessore Federico Pizzarotti, di cui era assessore alla cultura. Nella coalizione di Guerra c'è anche il Pd: il principale partito di centrosinistra torna a far parte della maggioranza che governa Parma dopo 24 anni di opposizione. "E' un grande risultato di un progetto coeso che non deluderà la città", ha detto.Affluenza bassa anche adove il centrodestra sembra avanti, tuttavia c'è attesa per capire che peso avrà il sostegno a favore del centrosinistra di Carlo Calenda.