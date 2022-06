Anziano trovato morto in casa con le mani legate nel Leccese

LECCE - La vittima aveva 76 anni ed era un ex falegname in pensione che abitava a Castrì di Lecce. Il suo cadavere è stato scoperto stamattina, ma la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara.Secondo quanto ha appreso l'Ansa, l'uomo era incappucciato e legato a un tavolo della sua abitazione.Sul posto sono al lavoro i carabinieri. Quasi sicuramente l'uomo è stato assassinato.