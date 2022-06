Appello di Biden al Congresso

- Il presidente statunitense Biden ha rivolto un appello al Congresso americano affinché venga limitato l'uso delle armi per evitare il ripetersi di stragi. Tra le richieste di Biden c'è quella di poter ripristinare il divieto della vendita delle armi d'assalto, terminata nel 2004 con la presidenza W.Bush, oltre all'innalzamento dell'età di acquisto delle semiautomatiche dai 18 a 21 anni e la sospensione del porto d'armi per chi è sospettato di essere un pericolo per la comunità. Il Presidente, pur sapendo che le sue richieste cadranno nel vuoto per l'equilibrio del numero dei senatori repubblicani e democratici, ha voluto comunque insistere sulla necessità di intervento, anche in vista delle elezioni di mid-term.