Bari, distribuzione straordinaria di frutta e acqua fresca in favore di anziani e persone senza dimora

BARI - Si svolgerà a Bari, in queste giornate di caldo torrido, una distribuzione straordinaria di acqua e frutta fresca in favore di persone vulnerabili, in particolare anziani e senza dimora.L’iniziativa, che si aggiunge alle azioni previste dal Piano cittadino a contrasto degli effetti delle ondate di calore, è a cura dell’assessorato al Welfare in collaborazione con il Centro polivalente per anziani, il progetto SCIAM, le Unità di strada e l’Ada - Associazione per i diritti degli anziani.La consegna è destinata agli anziani che frequentano i centri e partecipano alle attività, agli screening socio-sanitari e ai momenti di formazione sugli effetti del caldo; negli orari serali, invece, avverrà in favore di persone senza dimora che rifiutano l’accoglienza nelle strutture pubbliche.La distribuzione verrà effettuata in questi giorni, anche in concomitanza degli incontri di sensibilizzazione e durante gli screening in programma presso Sciam, Polo socio-sanitario per over 65, via Calefati 245; il Centro polivalente per anziani in via Dante 104; Ada - Associazione per i diritti degli anziani, corso Italia 43/B; il Centro polifunzionale per il contrasto alla povertà estrema Area 51, in corso Italia 81/83. Coinvolte nell’iniziativa anche le Unità di strada comunali itineranti nelle piazze e nei luoghi di aggregazione.“Ringrazio l’azienda Cippone & Di Bitetto che ha scelto di donare l’acqua, un bene quanto mai prezioso in questi ultimi tempi che potrà dare sollievo a tante persone - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. In accordo con l’assessorato, a distribuirla saranno gli stessi presidi territoriali, impegnati a monitorare lo stato di salute delle persone più fragili in questi giorni di grande calore. Proprio per sostenere quanti sono più a rischio, abbiamo abbiamo anche previsto di implementare gli screening socio-sanitari nei presidi del Welfare e di rafforzare i servizi di monitoraggio telefonico”.