Basket, Happy Casa Brindisi: il tecnico in seconda Alberto Morea non rinnova il contratto

(via Happy Casa Brindisi fb)

- In A/1 di basket maschile il tecnico in seconda Alberto Morea non ha rinnovato il contratto con l’Happy Casa Brindisi. Morea che era il vice dell’allenatore dei pugliesi Frank Vitucci, ha lasciato la squadra brindisina dopo 4 stagioni. Era all’Happy Casa Brindisi da Giugno del 2018. Morea nella prossima stagione forse allenerà il Treviso in A/1. Presto Frank Vitucci il presidente Nando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè si incontreranno per decidere chi sarà il nuovo allenatore in seconda della squadra pugliese.