Tennis, Roland Garros: Nadal e Ruud volano in finale

Nella seconda semifinale il norvegese Casper Ruud supera 3-6 6-4 6-2 6-2 il croato Marin Cilic. Ruud è il primo norvegese nella storia del tennis a qualificarsi per una finale di un torneo del Grande Slam. E’ efficace con i top spin e le demivolèe. Imprendibili i suoi passanti incrociati e i precisi colpi da fondo campo.

Nella prima semifinale del torneo del Roland Garros di tennis a Parigi lo spagnolo Rafael Nadal vince con il tedesco Alexander Zverev per il ritiro per la distorsione alla caviglia di Zverev nel secondo set sul 6-6 prima del tie-break, dopo che Nadal prevale 7-6 nel primo set. Quattordicesima finale nella sua carriera per Nadal.