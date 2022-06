Basket, Happy Casa Brindisi: interesse per Alessandro Cappelletti della Wild West Udine

(via Happy Casa Fb)





In caso di mancato rinnovo con la Wild West Udine il giocatore potrebbe arrivare a Brindisi a parametro zero. Altrimenti bisognerà contattare la società friulana. Presto il presidente della squadra pugliese Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè incontreranno il giocatore per valutare l’eventuale opportunità di acquistarlo per la prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi è interessato ad Alessandro Cappelletti 26 anni della Wild West Udine. Il contratto del cestista con la squadra friulana di A/2 scade il 30 Giugno 2022. Cappelletti ha avuto a Udine nella scorsa stagione una percentuale di realizzazione del 35% nei tiri da tre punti. Ha totalizzato una media del 76% nei tiri liberi.