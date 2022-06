Collision, la Puglia in missione istituzionale in Canada

L’Assessore: un’occasione da non perdere per promuovere le eccellenze dell’innovazione pugliese e stringere nuove relazioni

BARI - Si è conclusa ieri la prima giornata della delegazione pugliese a Toronto in Canada in occasione di Collision, la conferenza tecnologica in grande crescita in Nord America che riunisce gli attori principali del mondo della tecnologia.La delegazione pugliese guidata dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, insieme al dirigente alla trasformazione digitale Vito Bavaro e ai tecnici di Puglia Sviluppo e Puglia Promozione, ha accompagnato dieci startup e pmi impegnate nelle tecnologie digitali, che rappresentano la metà dell’intera delegazione nazionale.Le imprese della delegazione pugliese, che sono state accuratamente selezionate dagli organizzatori dell’evento, hanno partecipato a incontri btob con potenziali investitori.“In questi anni – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico – la Regione Puglia ha spinto, agevolato e accompagnato lo sviluppo delle startup, attraendo investimenti in Puglia da parte di imprese estere e richiamando in regione giovani imprenditori da anni in altri Paesi. Oggi la Puglia è l’ottava regione in Italia sia per numero di startup che di Pmi innovative e rispettivamente la terza e la seconda nel Mezzogiorno. Conta 682 startup alle quali si aggiungono le 114 Pmi innovative. Questa partecipazione a Collision, grazie anche alla collaborazione di Ice, ha rappresentato un’occasione che non potevamo lasciarci sfuggire, per promuovere le nostre eccellenze, le loro idee innovative e capacità manageriali ma anche per rafforzare relazioni istituzionali e commerciali con un Paese, il Canada, che rappresenta un mercato estremamente appetibile per le aziende italiane interessate ad accrescere le proprie esportazioni o ad internazionalizzare la propria produzione”.Gli scambi tra Puglia e Canada sono rilevanti e caratterizzati da un trend di crescita nell’export.Nel 2021, l’interscambio della regione con il Canada (esportazioni + importazioni) ha superato i 447,37 milioni di euro. Nel primo trimestre del 2022 (ultimo dato disponibile) il valore dell’interscambio è stato di 53,823 milioni di euro, con un saldo positivo per la Puglia (mai registrato nell’ultimo decennio) pari a 11,107 milioni di euro, cioè le esportazioni hanno superato le importazioni per questo importo. (Fonte Agenzia Ice).Nella stessa giornata, la delegazione pugliese ha incontrato rappresentanti del Comune di Toronto e il vicepresidente di Mars Discovery District, Cory Mulvihill, il piu grande hub dell’innovazione situato in un centro urbano in Nord America, che ospita 1400 startup.La giornata si è conclusa con un incontro con il Console generale d’Italia a Toronto, Eugenio Sgrò, insieme al quale si è tenuta una riunione con le associazioni dei pugliesi in Canada.“Un soggiorno breve ma intenso – ha concluso l’assessore – grazie al quale abbiamo seminato molto. L’incontro con le associazioni dei pugliesi in Ontario e Québec ha per noi grande valore. Siamo infatti al lavoro, insieme a Puglia Promozione, per costruire le condizioni affinché queste associazioni non siano solo rappresentative della “pugliesità” nel mondo, fatto straordinario che ci consente di mantenere forte il senso di appartenenza alla nostra comunità, ma siano anche promotori del tessuto economico pugliese e catalizzatori di possibili investimenti. Dei veri e propri ambasciatori della Puglia, capaci di intercettare opportunità per i propri concittadini e per la propria terra”.Nella giornata di oggi, prima della ripartenza, la delegazione incontrerà i responsabili di DMZ (Digital Media Zone), uno dei principali incubatori di start-up tecnologiche del Nord America ed uno dei primi a livello globale. E’ stato infatti riconosciuto da UBI Global come primo incubatore universitario al mondo.