Basket, Happy Casa Brindisi: interesse per Bayehe del Cantù

Presto il presidente della squadra pugliese Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè contatteranno Bayehe e i dirigenti del Cantù per cercare l’ intesa economica per portarlo a Brindisi. Se arrivasse sarebbe un giocatore di buona qualità per l’ Happy Casa.

- In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi è interessata al camerunense Jordan Bayehe del Cantù. Il cestista è stato tra i migliori come rendimento nella squadra lombarda in A/2. Ha contribuito con una media di 8,5 punti a partita e di 5,5 rimbalzi conquistati a portare il Cantù alla finale dei Play Off per la promozione In A/1 persa contro lo Scafati.