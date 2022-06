Serie B: Roberto Stellone confermato allenatore della Reggina

Stellone in Puglia ha giocato nel 1999 nel Lecce in Serie B e nel 2016 è stato tecnico del Bari in Serie B. Nella scorsa stagione i calabresi ottennero la salvezza. Nel prossimo torneo la Reggina potrebbe puntare se ci sarà la possibilità alla qualificazione ai Play Off.

- In Serie B la Reggina ha confermato l’allenatore Roberto Stellone. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo per la stagione successiva. Stellone ha dichiarato: “ Sono felice di restare alla Reggina. Sono certo che tutti i calciatori che arriveranno a Reggio Calabria saranno determinati a raggiungere risultati importanti”.