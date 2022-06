Basket: l'Happy Casa Brindisi potrebbe acquistare Bruno Mascolo dal Tortona

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi è molto attiva sul mercato. La squadra pugliese potrebbe presto acquistare Bruno Mascolo dal Tortona. Il contratto del cestista con i piemontesi scadrà il 30 Giugno ma non sarà rinnovato. Il cestista lascerà Tortona dopo tre anni.

Il presidente dell’ Happy Casa Brindisi Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè avrebbero deciso di portare Bruno Mascolo in Puglia per la prossima stagione. Potrebbe arrivare a Brindisi a parametro zero. Si dovrà trovare l’ intesa economica sull’ ingaggio. Sarebbe un rinforzo importante e di qualità per la squadra pugliese.