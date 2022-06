Bellini Nautica: a Londra l’iconico Mr Brainwash Riva Aquarama Super

Bellini Nautica - azienda specializzata da tre generazioni nel restauro e trading di Riva d’epoca con sede sul lago d’Iseo - è lieta di portare a Londra l’iconico Mr Brainwash Riva Aquarama Super, dal 30 giugno al 6 luglio, presso la fiera d’arte più ambita dai collezionisti, provenienti da diverse parti del mondo. Masterpiece Fair è l’occasione ideale per incontrare un pubblico molto vasto, desideroso di imparare, impegnarsi e acquisire gli oggetti più ricercati.



Presentata in Italia nel 2021, sulla splendida isola privata di Loreto, la collaborazione tra Bellini Nautica e l'artista Mr. Brainwash racchiude il fascino senza tempo delle imbarcazioni d'epoca Riva con lo stile pop e contemporaneo della street art. E in occasione della Masterpiece Fair, Ventura Yachts, insieme alla galleria Deodato Arte, è orgogliosa di mostrare questo pezzo esclusivo allo stand 610.

Mr Brainwash, per questo straordinario Riva vintage, ha creato un'opera d'arte irripetibile in cui le barche classiche e tradizionali incontrano la vivacità della nuova creatività. Il risultato è un’esaltazione di bellezza!

Ogni dettaglio si fonde armoniosamente, in una visione d’insieme, la tradizione del Riva con l’intervento di Mr. Brainwash ha reso uniche le iconiche tappezzerie di un Aquarama Super, in versione bianca e blu, rendendolo così un esemplare ambito da collezione. Questo capolavoro Riva sarà venduto in fiera.