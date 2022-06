Borgo Egnazia: il Ristorante Due Camini inaugura l'Orto

Schingaro propone una interpretazione originale della filosofia Garden Gastronomy, perfettamente in armonia con la ricchezza della biodiversità pugliese. Per tutta l’estate il piatto abbinato a La Grande Dame 2012 sarà “Raviolo Zucchina e Zafferano”, una interpretazione contemporanea e gustosa della tradizionale “Zucchina alla poverella”, tipico piatto pugliese.



SAVELLETRI DI FASANO (BR) – 21 giugno 2022_A Savelletri di Fasano c’è un posto magico in cui è possibile cenare ascoltando il rumore delle foglie accarezzate dal vento, respirando l’aria fresca della campagna, percependo l’energia della terra rossa di Puglia sotto i propri piedi. Il Due Camini, ristorante gourmet di Borgo Egnazia, stella Michelin dal 2019, con l‘arrivo dell’estate inaugura un luogo suggestivo dove vivere inedite esperienze enogastronomiche: l’Orto, un social table posizionato nell’orto di Borgo Egnazia.L’Orto del Due Camini permetterà di vivere un’esperienza immersiva, tra gli odori e i colori delle coltivazioni, a contatto ravvicinato con quella stessa generosa terra che custodisce e dà vita agli ortaggi e ai vegetali protagonisti dei piatti ideati ad hoc dallo Chef Domingo Schingaro.Ogni sera, infatti, il percorso di otto portate cambia in base alla disponibilità dei vegetali, protagonisti assoluti dell’esperienza gastronomica dell’Orto e punto di partenza per l’ispirazione e la creazione del piatto e del menù. Carne, pesce e uova, pur presenti all’interno dei piatti, diventano un “contorno”, ovvero un elemento che completa il piatto, esaltando il gusto e le peculiarità del vegetale.“L’Orto è un’importante tappa, che contribuisce a rendere ancora più definita l’identità e i valori della nostra cucina.” commenta Chef Domingo Schingaro, e prosegue: “Il devoto rispetto nei confronti dell’orto, della natura e della terra ci è stato insegnato fin da bambini e fa parte del patrimonio culturale pugliese che cerco di portare in tavola. Questo tavolo è un omaggio alla cura religiosa dell’orto che ci è stata tramandata dalle generazioni precedenti.Inoltre, verdura e frutta sono elementi centrali nella filosofia del Due Camini, perché ho fatto mia la missione di valorizzare la biodiversità pugliese, e l’Orto è l’emblema della ricchezza e della generosità di questa terra.”Lo Chef Domingo Schingaro è stato scelto dalla Maison Veuve Clicquot come portavoce italiano del progetto Garden Gastronomy, un nuovo concetto di gastronomia d’autore orientata al green: una cucina di prestigio e sostenibile che mette al centro il vegetale, ed elaborata attorno a La Grande Dame, Cuvée de Prestige ed emblema dell’eccellenza della Maison.