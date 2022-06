Bugatti svela la Chiron e la Chiron Sport L’Ebè

L’Ébé Bugatti, figlia e primogenita di Ettore Bugatti, gli era molto legata, come un’anima gemella. Bugatti sta ora omaggiando L’Ébé con una piccola serie molto speciale di tre auto. Per la consegna finale della Chiron e della Chiron Sport in Europa, i designer Bugatti hanno sviluppato una Chiron e due Chiron Sport con il nome L’Ébé. Tutte e tre le auto ipersportive realizzate a mano presentano dettagli unici in stile Art Déco. Essendo il figlio maggiore di Ettore e Barbara Bugatti, L’Ébé, nato nel 1903, ha avuto più informazioni sulla straordinaria ascesa di Bugatti di chiunque altro. Ettore scelse addirittura di nascondere le proprie iniziali “EB” nel suo nome, così L’Ébé non avrebbe dovuto rinunciare al cognome Bugatti anche dopo il matrimonio. Nel suo libro successivo “The Story of Bugatti”, una biografia di Ettore, ha fornito dettagli inestimabili sulla storia del marchio e su suo padre stesso.Ora, anche L’Ébé stessa diventa una parte importante della storia di Bugatti. La Chiron e la Chiron Sport L’Ébé traggono ispirazione dal suo amore per lo stile Art Déco. Le linee del carattere di Chiron sono per lo più riecheggiate nel famoso carro armato Bugatti Type 57 G che vinse Le Mans nel 1937: qui sulla L’Ébé quelle linee sono accentate in oro, luccicanti contro il corpo in carbonio a vista colorato di blu. I riflessi dorati adornano anche il badge “EB”, la famosa griglia a ferro di cavallo e parti del coperchio del motore W16 da 8,0 litri. Anche le ruote hanno una sfumatura dorata sobria.Il logo caratteristico di L’Ébé si nasconde sottilmente sul lato inferiore dello spoiler posteriore retrattile, così come sulle soglie d’ingresso e cucito a mano nei poggiatesta dei sedili. L’abitacolo rispecchia sottilmente l’esterno, con il carbonio a vista colorato di blu visibile dappertutto e un tema chiaro contro scuro, che allude al corpo blu scuro di L’Ébé e ai riflessi dorati. Il pannello della porta sul lato conducente è rifinito prevalentemente in pelle “Silk” con accenti “Lake Blue”. Il passeggero, nel frattempo, inverte la combinazione di colori. Ogni pannello delle portiere presenta un motivo dell’evoluzione visiva delle auto più iconiche di Bugatti, dai primi Gran Premi fino a EB110, Veyron e Chiron. I numerosi tocchi su misura di L’Ébé mostrano perfettamente la creatività e la maestria illimitate di Bugatti quando si tratta di progetti esclusivi su misura.La Bugatti Chiron, presentata al mondo nel 2016, è stata la prima auto di serie a erogare 1.500 CV di potenza, creando un settore completamente nuovo di prestazioni da auto ipersportiva. Il suo motore quad-turbo W16 da 8,0 litri, l’avanzato sistema di trazione integrale e il telaio leggero stabiliscono nuovi standard non solo per l’accelerazione, la velocità massima e la maneggevolezza, ma anche per il comfort, l’usabilità e l’affidabilità.Da allora è diventata il modello per una serie di diverse evoluzioni dell’auto sportiva Bugatti, tra cui Chiron Sport, Chiron Pur Sport e Chiron Super Sport. Le tre esclusive Bugatti Chiron L’Ébé segnano la fine di Chiron e Chiron Sport in Europa. La Chiron L’Ébé e la Chiron L’Ébé Sport sono già state consegnate e il terzo modello sarà consegnato entro la fine del mese.