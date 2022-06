Card. Zuppi a Lector Incontri: "Bari, città della consapevolezza"

L'arcivescovo metropolita di Bologna, alla sua prima uscita pubblica in veste di presidente della Conferenza Episcopale italiana, ha richiamato il discorso tenuto il 23 febbraio 2020 presso la Basilica di San Nicola da Papa Francesco ai vescovi che parteciparono al Convegno denominato "Mediterraneo, Frontiera di Pace". Alla luce di questo avvenimento, e a chiusura del suo intervento, Zuppi ha rivolto un pensiero particolare ai baresi, definendoli "artigiani di pace".

"Bari per la cultura e per la storia, può diventare la città della consapevolezza". E' quanto sostenuto dal Cardinale Matteo Zuppi, nel corso della Lectio sul tema "Tra Guerra e Pace: la sfida della fratellanza" tenuta al Teatro Kursaal in Bari nella serata di venerdì 10 giugno per l'apertura della due giorni di riflessione su etica e religione denominata "Lector Incontri", organizzata dalla Fondazione "Giuseppe Di Vagno" e che si concluderà sabato 11 giugno 2022 a Conversano.