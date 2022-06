Milano, maxi rissa tra inquilini: coinvolte circa 60 persone

La polizia in assetto anti-sommossa è intervenuta tra gli abitanti dei caseggiati popolari

MILANO - La tensione è scoppiata in via Bolla, in zona Gallaratese. Intorno alle 21:30, le persone hanno iniziato a fronteggiarsi in strada: alcune erano armate di bastone.Gli agenti della Polizia di Stato, inviati dal Questore Petronzi, sono intervenuti subito con una decina di volanti e 5 squadre del Reparto Mobile, ci sono volute due ore per ripristinare l'ordine pubblico.Tre cittadini romeni - una donna e due minorenni - sono stati portati in codice giallo presso l’ospedale San Carlo per accertamenti.Non è la prima volta che succedono episodi simili nella zona e che si chiede l'intervento delle forze dell'ordine.